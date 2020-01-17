"Мы за тебя" - "Вопрос, кто мы" - "70-80%. Работаем дальше", - переписка Гончарука и Третьяковой. ФОТО

Об сообщает Цензор.НЕТ.

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с абонентом, подписанным Гончарук Алексей.

Гончарук и Третьякова вели беседу о поддержке премьер-министра во фракции "Слуги народа".

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- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80%. Работаем дальше. Жизнь покажет, - ответила Третьякова.

- Спасибо, Галечка, - отвечает Гончарук

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.