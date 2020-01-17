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17.01.20 12:32

Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко

Рада приняла постановление о назначении главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко.

Рада назначила главой Комитета по внешней политике Мережко вместо Яременко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 317 нардепов.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.

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