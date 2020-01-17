Суд арестовал счета "Киевметростроя" в деле о разворовывании средств при строительстве метро на Виноградарь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

16 января 2020 года по ходатайству Офиса генерального прокурора судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе г. Киева.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

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В 2018 году КП "Киевский метрополитен" заключило договор о выполнении строительных работ по продолжению Сырецко-Печерской линии метро с ПАО "Киевметрострой", выигравшим тендер на проведение работ в системе ProZorro. Планировалось, что зеленая ветка метро будет продолжена от станции Сырец до новой конечной станции Виноградарь. Киевские власти пообещали жителям столицы, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.