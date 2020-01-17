Правки в законопроекте о разведке не наделяют Нацгвардию суперполномочиями, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера в Раде был большой скандал из-за эмоционального поста Виталия Шабунина о том, что якобы Нацгвардии предоставляются суперполномочия в законопроекте о разведке, и, поскольку я с уважением отношусь к работе Виталия как вотчдога в сфере коррупции, с сожалением должен отметить, что все, что он написал в сфере обороны про этот законопроект и "тайные правки комитета по обороне" - недостоверная информация. Я прочел законопроект и я постоянно общаюсь с депутатами комитета, которые его готовили, и мне понятно, что Виталий и эксперты Центра противодействия коррупции лично даже не читали законопроект, не общались с депутатами и экспертами комитета по обороне, и все те тезисы, о которых Виталий написал, ему дал кто-то очень далекий от проблем обороны и работы комитета", отметил журналист.

Отметим, что по словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина предложенные изменения существенно расширит фактическое влияние структур МВД и, что законопроект предоставляет руководителю МВД "сверхполномочия". "Депутатов будут разводить тем, что наделение Нацгвардии статусом субъекта системы военной разведки, необходимое для тактической разведки на Востоке. Добавленные в законопроект формулировки дают Аваковской Нацгвардии значительно более широкие полномочия. Какое отношение к тактической разведке имеет агентурная сеть, скажем, в Великобритании или тайно приобретенная недвижимость в Италии?" - заявил глава ЦПК.

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"Так вот, можно зайти на страницу Рады прямо сейчас, и увидеть законопроект. В нем много правильных и важных деталей, но про Нацгвардию всего 3 правки. Откуда уважаемый глава ЦПК взял все это - "агентурная сеть по всему миру", "иметь агентов в посольствах", иметь "тайны бюджет" для заграничных операций, применять "нечистоплотные разведывательные инструменты"? Почитайте текст законопроекта - тут нет всего этого. Там везде ключевая фраза в каждой правке - "в межах, визначених законом". Чтобы наделить Нацгвардию правом ведения разведки за рубежом, надо внести изменения в функциональные задачи НГУ, а этого никто не делал! Какая агентура, если нет права на ОРД? Это было бы смешно, но на самом деле, весь день депутатов комитета спрашивают коллеги по парламенту - что вы там "тайно" внесли? Ничего тайного не вносили. Был публичный процесс, и при желании, в нем можно было принять участие", - подчеркнул Бутусов.

"Что же значат эти правки на самом деле? В Нацгвардии, как в военной структуре, в которой есть части оперативного назначения, есть разведывательные подразделения. Потому что разведка - составная часть боевых действий. Например, официальное название "Азова" - "отдельный отряд разведки специального назначения НГУ". Вопросы применения разведывательных подразделений не были обозначены в законе - вовремя правки не вносили. Сейчас эти правки, которые ничего не меняют в действующем порядке применения НГУ и ее разведывательных подразделений, наконец-то внесли", - пояснил главред Цензор.НЕТ.

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"Но никаких полномочий Авакову или кому-то еще эти правки не добавляют. Поэтому такие наезды, - это просто дискредитация комитета по обороне и его добросовестной работы в данном вопросе. Надеюсь, Виталий найдет возможность зайти на заседание комитета, и задать те вопросы, которые он поднял в посте, и получить исчерывающие ответы. А я хочу поблагодарить комитет за, безусловно, профессиональную работу в данном случае", - резюмировал Бутусов.