Наемники РФ в течение получаса из минометов обстреливали позиции украинских воинов возле Орехово, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении.

В течение 30 минут с 8.35 по 9.05, из минометов калибра 120 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово. Оккупационные войска выпустили 4 мины калибра 120 мм.

Боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет.

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