Воин 72-й ОМБр Игорь Химичук погиб в зоне ООС 16 января от пули снайпера наемников РФ

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина продолжает терять своих сыновей на Востоке! Вчера, 16 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, в результате снайперского обстрела противником погиб военнослужащий, водитель отделения обеспечения Чуднивского РВК Житомирской области, допущенный к выполнению служебных обязанностей в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, старший солдат Игорь Химичук. Родным павшего воина пусть Бог даст силы принять эту тяжелую весть. Искренние соболезнования!" - говорится в сообщении.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.