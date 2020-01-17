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17.01.20 13:49

Кабмин намерен бороться с нелегальной добычей стройматериалов, - Гончарук

Правительство намерено бороться с нелегальной добычей стройматериалов, работать над детенизацией рынка труда в строительной отрасли и реформированием Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ).

стройматериалы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной сферы в пятницу.

"Первое: мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально, без вреда для окружающей среды. Второе: мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было "белым". Третье: мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, в первую очередь ГАСИ", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство изучает ситуацию с добычей стройматериалов и работает с правоохранительными органами над необходимыми документами.

"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует, как выглядит, чтобы у нас была возможность максимально быстро принимать кадровые решения", - добавил Гончарук.

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