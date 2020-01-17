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17.01.20 14:20

Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Верховная Рада отклонила проект Закона о Бюро финансовых расследований (рег. № 1208-2 от 18.09.2019), поданный народными депутатами Украины Василевской-Смаглюк О.М. и Монастырским Д.А.

Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 253 нардепа.

Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

Также предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам конкурса.

Согласно документу, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.

Ранее сообщалось, что профильный комитет ВР рекомендует снять со второго чтения законопроект о Бюро финрасследований.

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