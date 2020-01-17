Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали 253 нардепа.
Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.
Также предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам конкурса.
Согласно документу, Бюро финансовых расследований осуществляет самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.
Ранее сообщалось, что профильный комитет ВР рекомендует снять со второго чтения законопроект о Бюро финрасследований.