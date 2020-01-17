ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли оно в отставку, - посол ЕС Маасикас

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hromadske", об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в комментарии.

"Мы имеем – и я лично имею – очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", - отметил дипломат.

По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил Маасикас.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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