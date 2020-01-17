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17.01.20 15:15

Правоохранительный комитет Рады продолжил срок подачи кандидатур на должность главы ГБР до 27 января

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности решил продолжить до 27 января подачу документов с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию председателя Государственного бюро расследований.

Правоохранительный комитет Рады продолжил срок подачи кандидатур на должность главы ГБР до 27 января

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовало большинство комитета.

С просьбой продлить подачу в комитет обратилась фракция "Слуга народа", поскольку они не успели подать кандидатов в 12:00 17 января. Добавить к такому времени кандидатов комитет договорился на заседании утром 17 января.

Отметим, закон о Государственном бюро расследований предусматривает, что Конкурсная комиссия должна быть сформирована в 60-дневный срок после увольнения предыдущего директора ГБР (от 27 декабря). В то же время закон предусматривает, что Верховная Рада и Кабинет министров должны определить своих представителей в Конкурсной комиссии в 30-дневный период, то есть до 27 января. В этом месяце в Верховной Раде больше не будет заседаний, поэтому утверждать своих кандидатов в Конкурсной комиссии будут уже в феврале.

Напомним, Конкурсная комиссия должна быть сформирована из трех представителей президента, трех Кабинета министров и еще трех Верховной Рады.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.

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