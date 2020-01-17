Правоохранительный комитет Рады продолжил срок подачи кандидатур на должность главы ГБР до 27 января

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовало большинство комитета.

С просьбой продлить подачу в комитет обратилась фракция "Слуга народа", поскольку они не успели подать кандидатов в 12:00 17 января. Добавить к такому времени кандидатов комитет договорился на заседании утром 17 января.

Отметим, закон о Государственном бюро расследований предусматривает, что Конкурсная комиссия должна быть сформирована в 60-дневный срок после увольнения предыдущего директора ГБР (от 27 декабря). В то же время закон предусматривает, что Верховная Рада и Кабинет министров должны определить своих представителей в Конкурсной комиссии в 30-дневный период, то есть до 27 января. В этом месяце в Верховной Раде больше не будет заседаний, поэтому утверждать своих кандидатов в Конкурсной комиссии будут уже в феврале.

Напомним, Конкурсная комиссия должна быть сформирована из трех представителей президента, трех Кабинета министров и еще трех Верховной Рады.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.

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