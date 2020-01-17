Журналистов поделят на "профессиональных" и всех остальных, - Бородянский представил законопроект

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместитель Анатолий Максимчук сообщили во время презентации проекта закона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В частности, в проекте закона говорится о создании организации журналистского самоуправления, "которая будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов". Эта организация будет выдавать единую пресс-карту, "которая признается государством в качестве подтверждения профессионального статуса журналиста".

"Статус профессионального журналиста предоставляется при условии соблюдения Кодекса профессиональной этики. За нарушение предусмотрено приостановление или прекращение статуса профессионального журналиста. Самоуправляемая организация разрабатывает и утверждает Кодекс профессиональной этики журналистов", - говорилось в презентации.

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На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию, министр Бородянский ответил: "Он сможет быть просто журналистом".

Кроме этого, проект закона предусматривает расширение круга лиц в статьях о препятствовании нападению, повреждению имущества профессионального журналиста на оператора, а также особый порядок совершения следственных действий и предъявления подозрения профессиональному журналисту (при участии представителя самоуправляющейся организации), бесплатную правовую помощь по уголовным делам, связанным с профессиональной деятельностью и физическую охрану журналистов и членов его семьи в случае угрозы их жизни и здоровью.

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Проект закона предусматривает введение Индекса доверия. "Может быть присвоен любому медиа после проверки, проводимой на основании добровольного обращения к одной из независимых организаций, имеющих соответствующую компетенцию и опыт и соответствующие критериям, установленным Уполномоченным по информации", - говорилось во время презентации проекта.

Предусмотрена также должность Уполномоченного по вопросам информации, которого должен назначать Кабинет Министров из кандидатов от Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства юстиции и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В его полномочия будет входить: мониторинг информационного пространства и реакция на заявления о распространении дезинформации; обращение к распространителям информации с заявлениями об ответе или опровержения дезинформации; обращение в суд с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии исходных данных распространителя или отсутствия реакции на его заявления; обращение в суд с исками об опровержении и предоставлении права на ответ по поводу дезинформации; обращение в правоохранительные органы в случае наличия признаков уголовного преступления.

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В презентации сообщалось, что распространитель массовой информации - физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, который создает или собирает и распространяет массовую информацию. Массовая информация - любая информация, доступна для неограниченного или неопределенного круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешением распространителя такой информации.

Напомним, проект закона "О противодействии дезинформации" вводит административную и криминальную ответственность за распространение дезинформации.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа".