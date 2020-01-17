Заседание по Дугарь перенесли на 24 января

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание перенесли, потому что из апелляционного суда до сих пор не передали материалы дела по первой инстанции, избравшей меру пресечения. Ходатайство об исследовании этих материалов было подано стороной обвинения.

В пятницу, 17 января Печерский суд допросил еще двух свидетелей, которые подтвердили алиби Яны Дугар. Они заявили, что видели ее в момент совершения преступления на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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