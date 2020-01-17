Представитель Кабмина в ВР Шуляк об отставке Гончарука: В связи с информационной атакой он принял такое решение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Это больше политическое решение самого Алексея Гончарука - подать заявление о своей отставке именно Владимиру Зеленского", - сказала она.

Шуляк также отметила, что "Гончарук как и другие член правительства, это команда, которая является частью большой команды президента и вся работа правительства, она была направлена на то, чтобы выполнять во-первых программу президента, с которой он шел на выборы".

"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия и уважения к президенту, в связи с этой информационной атакой с известными пленками, политически Алексей принял такое сильное командное решение. Мы не видим в этой ситуации чего-то сомнительного или неправильного. Алексей Гончарук решил поступить именно таким образом ", - добавила она.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

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