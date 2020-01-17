Клуб первой лиги "Агробизнес" отчислил футболиста Сикорского за отдых в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК.

"Игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Тренеры и игроки сборной Украины по футболу проведали раненых военнослужащих, находящихся на лечении в Днепре. ФОТОрепортаж

Футбольный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с Сикорским в связи с действиями, наносящими ущерб репутации команды.

ФК "Агробизнес" - футбольный клуб из Волочиська Хмельницкой области, выступает в 1 лиге ЧУ. Сикорский провёл за "Агробизнес" 19 матчей и забил девять голов. Ныне его уже бывшая команда располагается на шестом месте турнирной таблицы Первой лиги, отставая от первой строчки на два очка.

Также читайте: Хавбек сборной Украины Безус: "Не поехал бы играть в Россию. Никогда и ни за какие деньги"