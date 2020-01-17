Студентка-иностранка в Тернополе покончила с собой, выпив неизвестный яд, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольщины.
Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.
Позже стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.
В этот же день она пришла к подругам, была взволнована из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.
Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд.
Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в реестр в соответствии со статьей 115 УК. Продолжается следствие.