Обратились повторно: Офис Генпрокурора настаивает на том, чтобы Иран передал Украине "черные ящики"

Об этом сказано на сайте Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 17 января 2020, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", - гласит текст сообщения.

Кроме этого, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования этой авиакатастрофы, отметили в пресс-службе.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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