Начисления за тепло и горячую воду должны быть снижены, - АМКУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Принять меры по изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года, в связи с уменьшением цены на природный газ", - сказано в сообщении.

Кроме того, поставщики тепла обязаны проинформировать потребителей об изменении начислений. А также с учетом аномально теплой зимы произвести перерасчет за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме услуги.

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Основанием для перерасчета в АМКУ называют "снижение более чем на 20% цены на природный газ, которая является основной составляющей себестоимости тепловой энергии".

Перерасчет должен производиться ежемесячно с января 2020 года и до окончания отопительного периода.