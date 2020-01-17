В 2019 году в подразделениях ООС забраковали 200 тонн некачественных продуктов и 160 тыс. сухпайков, - Минобороны

Об этом сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности. В частности было забраковано продовольствие, которое не соответствовало стандартам ГСТУ и ГОСТ", - говорится в сообщении.
Также представители Управления проверяли сухие пайки. По результатам исследований в прошлом году забраковали около 160 тыс. комплектов сухпайков.