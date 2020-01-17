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17.01.20 17:56

В 2019 году в подразделениях ООС забраковали 200 тонн некачественных продуктов и 160 тыс. сухпайков, - Минобороны

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований в 2019 году в районе операции Объединенных сил около 200 тонн пищевых продуктов признано некачественными и непригодными для питания военнослужащих ВС Украины

сухой,паек

Об этом сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Подавляющее количество продуктов была без соответствующей маркировки и этикетирования с истекшим сроком годности. В частности было забраковано продовольствие, которое не соответствовало стандартам ГСТУ и ГОСТ", - говорится в сообщении.

Также представители Управления проверяли сухие пайки. По результатам исследований в прошлом году забраковали около 160 тыс. комплектов сухпайков.

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