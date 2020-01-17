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17.01.20 18:37

Враг с начала суток 17 января 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Враг с начала суток 17 января 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечаетя: "Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из миномета калибра 120 мм - 4 мины, а также гранатометов различных систем противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ в течение получаса из минометов обстреливали позиции украинских воинов возле Орехово, - Минобороны

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