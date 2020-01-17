На Львовщине 14 туристов застряли на поломанном подъемнике на горе Погар возле Славского, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 января в 17:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются.

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