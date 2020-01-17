Зеленский призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время встречи с премьером Гончаруком.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которое распространено Офисом президента.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация вокруг предусмотренных трудовыми контрактами премиями сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража может обернуться внутриукраинским скандалом и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из этой ситуации.

"Я вас прошу разобраться также с более сложным вопросом… Не очень много зависит от вас, но очень хочу, чтобы Вы разобрались с ситуацией, которая также обернется большим скандалом: НАК "Нафтогаза", по поводу их процента, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ. Тем процентом они получают, согласно контракту, $29 млн… Найти выход из этой ситуации, предложить выход из этой ситуации", - сказал Зеленский.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.