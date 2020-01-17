"Мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Прошу найти слабые места и заменить", - Зеленский - Гончаруку

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.

"Что касается Кабмина, то у меня нет ни одного процента оснований думать, что кто-то из них нечестный человек, или думать о том, что они непрофессиональные люди. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиления правительства. Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал Зеленский.





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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский заявил о том, что не принимет отставку Гончарука.