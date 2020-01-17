Канада выплатит по 20 тыс. долл. семьям своих граждан, погибших при крушении украинского самолета в Иране, - Трюдо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Как первый шаг, правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тыс. (канадских - ред.) долларов за каждую жертву, на расходы по организации похорон и переездов", - сообщил Трюдо.

По словам канадского премьера, это первая помощь для родственников, которым нужно оплатить счета для организации траурных мероприятий.

"Это уникальная и беспрецедентная ситуация, возникшая из-за международных санкций, наложенных на Иран и сложности, которые они несут для этих семей, - сказал Трюдо. - Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними, и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас".

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Вместе с тем он подчеркнул, что вся сумма компенсаций, которую в дальнейшем выплачивать Иран, пойдет в полной мере непосредственно семьям.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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