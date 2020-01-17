Отчет Кабмина состоится до 4 февраля, - Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете правительства

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом президент Зеленский заявил во время личной встречи с премьером Гончаруком.

"У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским.

Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. "То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - отметил он.

Гончарук отметил, что это возможно.

После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Вечером того же дня Зеленский заявил о том, что не принимет отставку Гончарука.