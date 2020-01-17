"Сдавать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк ", - заявил Иванисов.

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить "уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дать не называл ", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.