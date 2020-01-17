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17.01.20 22:21

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС. ФОТО

Сотрудники ГСЧС сняли всех туристов с остановившегося подъемника на горе Погар во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 01

"По состоянию на 19:40 всех туристов с подъемника, остановился на горе Погар - сняли. Травмированных нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении. 

В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 02

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В Славском с остановившегося подъемника сняли 32 туриста, - ГСЧС 03

В спасательной операции участвовали 14 горных спасателей и 3 единицы техники.

Напоминаем, в пятницу около 17:00 спасателям поступила информация о том, что в пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановилась канатная дорога, на которой застряли туристы. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек.

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