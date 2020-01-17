"Это политический жест", – Разумков об "отставке" Гончарука

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Если мы говорим о формальной, юридической стороне вопроса, премьер должен был бы обязательно писать заявление именно в Верховную Раду Украины. Однако, я думаю, это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением", - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что заявления об отставке премьера "у нас на руках фактически нет".

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"Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер обратился бы уже в парламент с формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия. Однако, поскольку премьер придерживается идеологии, что он является членом команды президента, то именно к президенту он обратился", - добавил он.

Разумков также прокомментировал историю с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом.

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"Я с президентом работаю уже достаточно долго. Это человек, который создал большой бизнес, и достаточно неплохо осознает, что происходит в экономических процессах. Поэтому, если мы возвращаемся к пленкам, то мягко говоря, если они аутентичные, то большая часть депутатского корпуса, не только фракции "Слуга народа", с теми высказываниями, с теми заявлениями, которые там есть, точно не согласятся ", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский отказался отправлять его в отставку и сказал, что было правильно дать ему второй шанс.