Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, информирует Цензор.НЕТ.

"Это видео - еще одна четкая демонстрация курса на президентскую (даже без парламентской) систему управления. Прямые поручения, непосредственные оценки, новые дедлайны.

В принципе, это, как я вижу, четко коррелирует с запросом общества именно на президентскую форму правления. Катастрофа с самолетом МАУ это четко показала. Всех прежде всего интересовала реакция Президента, что сказал, что написал, где был, чем действия, например, самой комиссии или СНБОУ", - прокомментировал Бно-Айриян встречу Зеленского с Гончаруком.

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По мнению экс-чиновника, запрос на украинского Путина или Лукашенко в обществе слишком высок.

"Все - из-за общей импотенции институтов власти и серости большинства государственных менеджеров. Страна хочет увидеть альфа-руководителя, дуче, команданте, который знает, что делать", - подчеркнул бывший глава Киевской области.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский отказался отправлять Гончарука в отставку и сказал, что дает ему второй шанс.

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