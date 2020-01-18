Враг за минувшие сутки 8 раз обстрелял позиции ОС: потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела; рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку от Павлополя - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие; вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза рядом с н.п. Орехово - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем; неподалеку от Луганского - из ручного противотанкового гранатомета - 1 выстрел, а из также крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. Один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.



