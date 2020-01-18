Разумков: Повышение зарплат чиновников должно быть привязано к росту зарплат населения

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.



"Если мы с вами говорим о повышении заработных плат для чиновников, наверное, их стоило бы привязывать к росту заработных плат населения. Когда мы сравниваем зарплату главы Верховной Рады Украины и его коллег, то здесь - $1,5 тыс., а в Европе, если не ошибаюсь, - до $50 тыс. Конечно же, разрыв колоссальный. Но, например, 3 декабря был Международный день людей с инвалидностью. Я был на выставке, смотрел, что они делают своими руками. Феноменальные вещи просто из яичной скорлупы, она мягкой становится. И когда они говорят, какая у них пенсия, заикаться о том, что давайте повысим мне зарплату, язык у меня не повернется", - сказал он.

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Спикер Рады отметил, что максимальная зарплата, которую он получил на своей должности, составила 41 тыс. грн.



"Я достаточно обеспеченный человек. Подавал декларацию, каждый желающий может ее посмотреть. Мне, моей семье на жизнь точно хватает, у меня есть финансовая подушка, я об этом открыто говорю. Она позволяет мне нормально существовать даже при зарплате 38 тыс. грн", - подчеркнул Разумков.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.