Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.01.20 10:20

Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море

Украина и Грузия подали жалобу в Международную морскую организацию (ІМО) относительно противоправных действий России в Черном, Азовском море и Керченском проливе.

море,корабли

Об этом в субботу, 17 января, сообщает посольство Украины в Великобритании в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Действия России препятствуют поисково-спасательным операциям, говорится в сообщении.

Жалобу Украины и Грузии на это поддержали в ЕС и США, сказано в сообщении.

Смотрите также: На кораблях ВМС Украины в Азовском море прошли учения по работе с донными минами, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Ранее Киев выражал протест из-за расширения района обслуживания радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск в ІМО. Украина тогда настаивала, что объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться только украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100