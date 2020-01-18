Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно с законопроектом №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. В то же время Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины в частности, в районе операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что сегодня разведка является неотъемлемым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне Операции объединенных сил и сохранить жизни личного состава.

Также отмечается, что над законопроектом 2412-д работала рабочая группа создана при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в состав, которой вошли народные депутаты, представители Офиса Президента Украины, соответствующие специалисты и эксперты СНБО, составляющих сектора безопасности и обороны, Офиса НАТО в Украине, а также представители общественных организаций.

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Отдельно внимание акцентируется на том, что возможность произвола и неограниченного использования Национальной гвардией Украины полномочий, предусмотренных принятым законопроектом, исключается.

"В соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено то, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, которые в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины"", - говорится в сообщении пресс-службы.