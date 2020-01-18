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18.01.20 12:05

Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам "Укрпочты". Тот предлагает ей новый калькулятор

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире NewsOne предложила распределить его зарплату среди подчиненных.

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Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Звезда политического хит-парада последних 20 лет Юлия Тимошенко в эфире NewsOne назвала меня "грантовым существом" и сказала, что на мою зарплату можно в 3 раза увеличить зарплату почтальонам.

Юлия Владимировна, зарплата - это не часть вашей политической программы - "всем раздать и поделить". Зарплата - это счетная величина. А моя зарплата, делённая на всех сотрудников Укрпошты, составит всего 9.5 гривен в месяц после налогов", - написал Смелянский.

После этого он сказал, что готов подарить Тимошенко современный калькулятор, чтобы "вам, как бывшему премьер-министру больше не было стыдно на эфире".

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Тимошенко хочет за счет зарплаты Смелянского поднять оклады сотрудникам Укрпочты. Тот предлагает ей новый калькулятор 01

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