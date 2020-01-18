ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля. В "ЕС" обвиняют ГБР в слежке и подгонке графика допросов под график международных визитов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

ГБР вызывает Порошенко на допрос в рамках двух производств.

В соответствии со ст. 133-137 УПК Украины Порошенко в установленном законом порядке вызывается следователями ГБР Козловым и Лазорчиком для допроса в качестве свидетеля в 10:30 21.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001732 от 12.11.2019.

Кроме того, Порошенко вызывается следователями ГБР Егоровым и Амелиным на допрос в качестве свидетеля 11:00 24.01.2020 в уголовном производстве №62019000000001905 от 10.12.2019.

Порошенко предупреждают, что согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен принудительный привод.

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В пресс-службе "ЕС", в свою очередь, заявили, что за Порошенко "очевидно незаконно следят" поскольку с 21 по 25 января Порошенко пробудет с визитом в Швейцарии. Также отмечается, что публичное "приглашение" на допросы не предусмотрено никакими нормами УПК.

"Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань сообщал, что Печерский райсуд Киева поручил ему вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки об их вызове на судебное заседание по "делу украинских моряков". Позже он заявил, что следователи ГБР не желают являться в суд и давать показания.

В ноябре прошлого года защита Порошенко подала 4 заявления против тогдашнего директора ГБР Романа Трубы, следователей бюро и бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

В 2019 году ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям бывшего замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время Революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.