В зоне ООС ранен один военнослужащий, с начала суток - два обстрела, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Донецком направлении", - сказано в сообщении.

Ночью из стрелкового оружия противник обстрелял военнослужащих, выполняющих боевые задачи у населенного пункта Пески.

А после 7 утра из вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов оккупанты длительное время вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Красногоровки.

Читайте на Цензор.НЕТ: За год в зоне ООС погибли 132 и ранены 716 военнослужащих, - Офис Генпрокурора

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - добавили в Минобороны.