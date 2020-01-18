В районе Борисполя завтра ограничат движение: в Украину вернут тела погибших в Иране

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Управление госохраны Украины.

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752 "Тегеран-Киев" возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь (KBP)", - сказано в сообщении.

В Управлении госохраны водителей и посетителей аэропорта просят учесть информацию о возможном ограничении дорожного движения.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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