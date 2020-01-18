Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Премьер-министр Алексей Гончарук

Его средняя зарплата в 2019 году составила 60 479 гривен. В декабре глава правительства заработал 76 190 гривен, в частности надбавки составляли 40 тысяч гривен, а премия - 36 190 гривен. В сентябре зарплата Гончарука была 61 916 гривен, а в октябре и феврале - 60 087 гривен и 43 724 гривен соответственно.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

В 2019 году его средняя зарплата равнялась 58 652 гривен. Кроме того, в декабре выплаты составляли 86 774 гривны, включая надбавку в 58 655 гривен и премию в 28 119 гривен. Осенью Кулебе насчитали почти 150 тысяч гривен: в сентябре - 48 523 гривен, октябре - 56 263 гривен, ноябре - 43047 гривен.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Возглавляемое им ведомство появилось в Украине в сентябре. Поэтому начислять ему заработную плату начали с этого месяца. Тогда он заработал 52 629 гривен. Однако в октябре было чуть меньше - 51 тысяча гривен, а в ноябре - 34 141 гривен. В декабре его зарплата составляла 84 887 гривен, из которых 35 506 - надбавка и 49 381 - премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 года у Министра цифровой трансформации составляет 55 664 гривен.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет

В 2019 году его средняя зарплата составила 32 386 гривен. В декабре он получил 17 544 гривен. А в сентябре и октябре - по 48 тысяч гривен, однако в ноябре - 16 тысяч гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Средняя заработная плата Авакова в 2019 году составила 100 041 гривен. В декабре ему насчитали 186 541 гривен, в частности надбавки - 49 225 гривен, премии - 137 317 гривен. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла - 33 930 гривен, 82 072 гривен и 97 623 гривен соответственно.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

За декабрь он получил 222 592 гривен, из которых надбавка - 73 337 гривен, а премия - 149 255 гривен. В сентябре ему насчитали 15 134 гривны, в октябре – 18 180 гривен и ноябре - 79 883 гривен. Таким образом, средняя заработная плата Милованова за прошлый год составляет 83 947 гривен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

В сентябре его зарплата составила 18 549 гривен, в октябре - 33 540 гривен, а в ноябре - 31 102 гривны. В декабре министр энергетики заработал уже на много больше - 162 003 гривен, в том числе надбавку в 39 105 гривен и премию в 122 898 гривен. Следовательно, средняя заработная плата Оржеля в 2019 году составила 61 299 гривны.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко

Сумма средней зарплаты в прошлом году - 62 069 грн. В декабре ему начислено 233 893 грн (с надбавкой 48 279 грн, премией 73766 грн, и материальной помощью 111 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была - 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад

В декабре прошлого года получила 138 412 грн, в том числе надбавки - 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее заработная плата составляла 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя плата за 2019-й составила 63 446 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

Средняя зарплата в прошлом году - 41 940 грн. За три месяца осени чиновница получила - 15 896 грн в сентябре, 22 036 в октябре и 34 841 грн в ноябре. За декабрь Министру насчитали 94 988 грн, в том числе надбавки 34 269 грн и премии 60 719 грн.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак

В последний месяц зимы получила 212 600 грн (надбавки 37 600, премии 175 000). А в сентябре, октябре и ноябре - 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн соответственно. Так, ее средняя заработная плата в 2019 году составила 84 318 грн.

Министр социальной политики Юлия Соколовская

Средняя заработная плата в 2019 год - 65 317 грн. Выплаты ей в сентябре составили - 24 395 грн, в октябре - 58 259 грн, в ноябре - 56 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 783 грн, в том числе надбавка - 39 432 грн, премия - 82 563 грн, а материальная помощь - 94 788 грн.

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Министр финансов Оксана Маркарова

В сентябре получила 36 384 грн, в октябре - 61 890 грн, в ноябре - 60 637 грн. В декабре ей насчитали 89 387 грн, из которых 36 387 грн - надбавка и 53 000 грн - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 075 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий

Средняя заработная плата - 44527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 038 грн (надбавка - 36 038 грн, премия - 8000 грн). В сентябре, октябре и ноябре - 55 390 грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

В декабре прошлого года получил 112 905 грн, в том числе надбавки - 32 905 и премии - 80 000 грн. В сентябре начислено зарплаты 9 142 грн, в октябре и ноябре - по 16 000 грн. Средняя зарплата министра в 2019 году - 38 512 грн.

Министр обороны Андрей Загороднюк

Средняя заработная плата в прошлом году - 41 982 грн. В сентябре он получил 24 228 грн, в октябре 23 377 грн, а в ноябре - 23 132 грн. В декабре его зарплата была 97 191 грн (надбавка - 23 134 грн и премия 74 057 грн).

Министр юстиции Денис Малюська

В декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре - 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда

Средняя зарплата в прошлом году - 46 688 грн. В декабре выплаты ей составили 158 772 грн, в том числе надбавка - 37 280 грн, премия - 80 000 грн, материальная помощь - 41 492 грн. В сентябре чиновница получила 22 894 грн, в октябре 23 453 грн, а в ноябре 23 124 грн.

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Напомним, президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.