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18.01.20 16:18

Иран пообещал отдать Украине "черные ящики"

Бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ, сбитого над Тегераном 8 января, будут отправлены в Украину.

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Об этом глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил иранскому агентству Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 17 января заявил, что изначально доступ к "черным ящикам" получит общая группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, а после этого они будут переданы нашей стране.

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