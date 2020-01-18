С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил. Противник открывал огонь вблизи Песков (из стрелкового оружия), Красногоровки (16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также из вооружения БМП-1), Павлополя (из БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм) и Васильевки (из стрелкового оружия).

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов враг обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Отметим, что в пресс-центре уточнили сводку прошлых суток. В частности, указывается, что 17 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Ранее сообщалось, что бойцы ОС не пострадали.

Напомним, 17 января незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.