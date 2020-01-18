Мы подаем в суд на Портнова, - 5 канал

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, медийщики хотят также обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий соратника Януковича.

"В четверг появилась новая программа "Наблюдателя" о "государстве Коломойского" - и сразу вызвала бурную реакцию зрителей. Вернее, конкретного зрителя - адвоката Андрея Портнова. Из-за того, что мы показали машины, которые останавливаются возле его офиса и офиса Коломойского. Мы тоже отреагируем и подадим соответствующее заявление в суд за оскорбление", - сообщила журналистка Лилия Ткачук.

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Отмечается, что Андрей Портнов после выхода нового выпуска программы "Наблюдатель" в своем телеграмм-канале обозвал журналистов "задроченным быдлом с задроченного канала". В редакции предполагают, что он смотрел программу невнимательно, потому что журналисты не утверждали, что он пользуется авто, о которых говорится в сюжете.