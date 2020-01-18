Чиновник растратил почти 2 млн гривен, предназначенных для ремонта харьковских дорог

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По версии следствия, растрата была осуществлена в 2017-2019 гг.

"В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб", - сказано в сообщении.

Полиция расследует дело по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.