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18.01.20 20:47

Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались

Верховная Рада 16 января приняла в целом Закон "О среднем образовании" (законопроект №0901), предусматривающий языком образования украинский и обязательную итоговую аттестацию по нему.

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"Это очень смешно. 16 января Рада проголосовала за законопроект о среднем образовании (0901), который сокращает использование русского языка в школах", - написал в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В России тут же начинается предсказуемая истерика, которую подхватывают и пророссийские политики здесь. В частности Медведчук гневно сетует на притеснения и нарушение Конституции.

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Открываем поименное голосование. Ой, что это? Из ОПЗЖ только трое депутатов голосовали против, двое - за. Остальные не голосовали или воздержались", - отметил он.

Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 01
Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 02
Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались 03

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Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О среднем образовании". "За" проголосовали 327 народных депутатов. В МИД РФ заявили, что приняв этот документ Украина идет путем "насильственной украинизации".

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