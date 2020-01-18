В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский

Об этом в Facebook написал журналист Станислав Речинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "ЭКОинвест" по ч.5 ст. 191 УК Украины.

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"Расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Господин Баканов с товарищами из фонда госимущества и "Киевоблэнерго" тогда разворовали имущество Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в особо крупных размерах", - сообщил он.

Благодаря своим связям он "заинтересовал" экс-начальника регионального отделения ФДМУ Михайленко В. А. передать в аренду ПКС "Энерготек" (директор и учредитель Лазаренко О. Е. - супруга Баканова) Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС, чем тот нарушил прямой запрет действующего законодательства Украины.

"По словам оперативников, сопровождавших это дело, Баканова допустил к "схемам" по облэнерго никто иной как Григорий Михайлович Суркис. И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов до аферы с ГЭС. Интересно, что ГЭС на то время принадлежали американской компании AES Corporation, которую и пытался "пощипать" Суркис. В конце концов, не выдержав подобных проблем, AES Corporation продала свои акции "Киевоблэнерго" россиянам Бабакову и Спектору, точнее, компании V.S. Energy", - отмечается в сообщении.

Речинский отмечает, что во всех официальных биографиях Баканова его трудовая деятельность начинается с 2013 года, когда он становится руководителем ООО "Квартал 95". Однако КНЭУ им. Гетьмана Баканов окончил в 1997 году.

По данным журналиста, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим нынешним "другом и подельником" Александром Беляевым, чья жена Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".

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"Как утверждали следователи, в дальнейшем чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ продали оборудование Богуславской и Дыбинецких ГЭС компании "Экоинвест". Ее владелец до сих пор - шотландская компания Carat consulting & trading limited. Что примечательно, директор этой компании - гражданин РФ, некто Виктор Журбенко.

"Экоинвест", в свою очередь, продала оборудование обоих ГЭС компании "ПКС "Энерготек". В 2010 году Фонд госимущества составил акт о нарушении законодательства при заключении договоров аренды ГЭС, по этим фактам возбудили уголовное дело", - сообщает журналист.

При этом, "из материалов следствия следует, что именно Баканов занимался всеми вопросами подготовки и подписания необходимых документов, "решением вопросов" в суде для получения в аренду этих двух ГЭС. Именно Иван Баканов представлял интересы "Энерготека", формальный руководитель - жена Баканова Оксана Лазаренко в это время находилась в декретном отпуске".

"Кстати, уголовное дело расследовалось в 2011 году, но афера Баканова продолжалась с 2008 по 2010 год. И помимо воровства имущества Баканов за эти годы незаконно продал электроэнергию, выработанную Богуславской и Дыбинецкой ГЭС на сумму 2,637 миллионов тогдашних полновесных гривен.

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То, что непосредственно этой аферой руководил Иван Баканов доказано в ходе следствия документами, показаниями свидетелей, актами проверок ФДМУ, материалами ревизии КРУ в Киевской области, а также экспертизой Киевского НИИ судебных экспертиз", - утверждает Речинский.

В феврале 2013 года уголовное производство было передано в Богуславское отделение полиции Мироновского управления полиции ГУ НП Украины и в конце 2014 года закрыто "за отсутствием состава преступления".

Журналист предполагает, что Баканов "порешал" свои вопросы "с кем-то из власти Януковича". "Скорее, с Левочкиным. Который, в итоге стал хозяином Богуславской и Дыбинецкой ГЭС. В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмену Игорю Тынному.

В 2012 году суд расторг договор аренды с ООО "ППС "Энерготек" и обязал компанию вернуть обе ГЭС. В том же году СБУ через суд в рамках дела №168 передала ГЭС на ответственное хранение ООО "Энергия-1".

В 2013 году фирма жены Баканова безрезультатно пыталась через суд запретить ГП "Энергорынок" перечислять деньги фирме Левочкиной-Тынного, мотивируя, что обе ГЭС на праве собственности принадлежат ООО "ППС "Энерготек". Однако, аккурат после закрытия уголовного дела против Баканова Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС стала контролировать ООО "Энергия-1". А у фирмы Баканова к "Энергии-1" не осталось никаких вопросов.

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Кроме того, в решении "вопросов" в судах Баканову оказывала помощь Алла Александровна Пешко, дочка экс-спикера ВРУ Александра Николаевича Ткаченко. Интересно, что семейству Пешко принадлежит компания "Укрэнкргокомплекс". Которая, в свою очередь, входит в орбиту Григория Суркиса", - сообщил журналист.

В связи с вышеизложенным Речинский приходит к выводу, что Баканов на день рождения к Суркису приехал не "оперативную обстановку" оценивать, а поздравлять своего "бригадира" в криминальном бизнесе.

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