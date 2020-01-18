Граф, Ангел и Фея, - в Минюсте рассказали, как в 2019-м жители столицы, Киевщины и Черкасщины называли новорожденных

Пресс-служба Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Украины в городе Киеве обнародовало данные о том, как чаще всего украинцы называли своих детей в 2019 году и какие оригинальные имена были популярны, информирует Цензор.НЕТ.
Данные касаются Киева, а также Киевской и Черкасской областей.
В столице детей чаще всего называли Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.
На Киевщине - Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София, Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.
В Черкасской области - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана, Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.
Среди редких имен, по данным Минюста, родители в столице называли девочек Ореста, Фрата, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, мальчиков - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.
На Киевщине - Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна, Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.
В Черкасской области - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона, Брайан, Граф, Исай, Нелей.