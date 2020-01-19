Подозреваемый в причастности к убийству Окуевой Кравченко арестован на два месяца, - прокурор Дядюк

Как пишет Цензор.НЕТ, Андрея Кравченко подозревают в убийстве по заказу бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года, сообщила hromadske прокурор по делу Юлия Дядюк.

По ее словам, сейчас продолжаются следственные действия и проверяется возможная причастность мужчины к убийству Окуевой.

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Адвокат подозреваемого Ирина Бегунец в комментарии hromadske заявила, что ее подзащитному пытаются "повесить" убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения даже к убийству бизнесмена в 2014 году.

"У моего подзащитного алиби - он был в селе в Черниговской области. У его мамы было плохое самочувствие. Есть свидетели", - сказала она.

В прокуратуре отметили, что это алиби опровергли сами же свидетели в суде, которые фактически дали разные показания. Экспертиза, которая проводилась следствием установила, что кровь убийцы, которая была найдена на теле убитого Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого. В то же время, адвокат Андрея Кравченко заявила, что ее подзащитный действительно имеет два шрама на теле, но по всем есть справки из больницы.

"Один - это у него удаляли чиряк, а другой - порез, но он датирован 2016 годом", - отметила защитница.

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На момент задержания Кравченко был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году. Всю группу задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. По данным следствия, группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами.

В то же время, в судебном заседании по делу убийства Окуевой в прокуратуре заявляли, что на оружии, что нашли неподалеку убийства обнаружили три ДНК, одна из которых, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькину, две другие - устанавливаются.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.