"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов", - Путин о пожизненной власти для президента РФ

Такой комментарий он дал в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в ответ на обращение одного из них, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. Тот попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией".

В частности, ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком".

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"Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", - сказал ветеран. По его мнению, у Путина получилось укрепить обороноспособность страны, поэтому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано, и заметил, что возвращаться к такой практике нежелательно.

"Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти. - Ред.) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти", - сказал Путин.

Издание напоминает, что 15 января Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты РФ. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков, он готов исключить из основного закона.

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