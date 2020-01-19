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19.01.20 08:16

Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено

18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов, а также из вооружения БМП-1;
- неподалеку от Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранотометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
- в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе ООС.

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