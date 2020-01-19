СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме СБУ, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.

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Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

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В то же время, по информации источников Цензор.НЕТ в Государственной пограничной службе, Башарова, как и его коллег по цеху, не пустят в Украину.