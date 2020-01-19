Назначение адвоката Януковича Бабикова замдиректора ГБР недопустимо, - активисты и близкие героев Небесной Сотни обратились к президенту

Об этом заявляют активисты и близкие героев Небесной Сотни в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой и директору НАБУ Артему Сытнику, передает Цензор.НЕТ.

"У данного кандидата очевидный прямой конфликт интересов. Поскольку уголовные производства, в которых он защищал своего клиента - Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого-клиента руководителя этих следователей - нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", - говорится в заявлении.

По мнению подписантов, данный кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не мог даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию: "Информация о том, что Бабиков - адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано, или - еще хуже - конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию".

Более того, утверждают активисты и близкие героев Небесной Сотни, Бабиков осведомлен о том, что он защищал Януковича в уголовных производствах, которые переданы по подследственности в ГБР, и сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию.

"Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 ЗУ "О предупреждении коррупции" уже со стороны директора ГБР", - подчеркивают они.

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"Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускают возможность таких результатов конкурса. Мы считаем недопустимым нарушение законодательства о предотвращении коррупции, которое непременно произойдет в случае такого назначения. Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как в правоохранительному органу в целом.

И поэтому просим вас:

1️) Не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова А.П. на должность одного из заместителей директора ГБР;

2) Провести повторный конкурс на эту должность - прозрачно и с соблюдением закона;

3) Обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса;

4) В дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию бюро", - говорится в заявлении.

Среди подписантов:

ОО "ОПИРОРГ"

ОО "Семья Героев Небесной Сотни"

ОО "Адвокатская Консультативная Группа"

ОО "Комбат-УА"

Светлана Матвиенко, Лаборатория законодательных инициатив

ОО "Правозащитная Инициатива"

ОО "Народный Тыл"

ОО "Правозащитный центр "Действие"

ОО "Школа Медиапатриотов"

ОО "Сильные общины"

ОО "Медийная инициатива за права человека"

Центр прав человека ZMINA

ОО "Всеукраинское молодежное движение "Национальный Альянс"