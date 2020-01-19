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19.01.20 11:20

Самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ приземлился в "Борисполе" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В международном аэропорту "Борисполь" проходит церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Самолет с телами погибших в Иране украинцев приземлился в "Борисполе" в 11:00. На взлетном поле его встречал почетный караул, руководство страны, сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Фото Офиса Президента:

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 01
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 02
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 03
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 04
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 05

В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 06

Напомним, в числе погибших при крушении украинцев:

Пилоты:

Бортпроводники:

Пассажиры:

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 07
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 08
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 09
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 10
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 11

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 12

Фото Олега Богачука:

Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 13
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 14
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 15
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 16
Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 17Самолет с телами жертв катастрофы Боинга МАУ приземлился в Борисполе (обновлено) 18

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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